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Компанию на концерте молодых исполнителей ему составил Элтон Джон.

Король Великобритании Карл III познакомился с молодыми музыкантами и вместе с Элтоном Джоном послушал рэп в лондонской штаб-квартире Apple. Визит был посвящен совместному проекту компании и благотворительного фонда британского монарха. Об этом сообщило Mirror.

На приеме Карла встретил генеральный директор Apple Тим Кук. Новая программа Creative Labs предусматривает обучающие семинары под руководством экспертов компании. Участники смогут развивать творческие и цифровые навыки, необходимые для дальнейшего трудоустройства.

Среди молодых исполнителей, представленных королю, была лондонская рэперша Princess. Она записывает музыку в своей спальне и прошла программу фонда для начинающих музыкантов.

«А, рэпер, фантастика!» - сказал ей Карл.

Монарх также послушал ее музыку и насладился ей.

Затем певица Скай Ньюман, которую поддерживает Элтон Джон, исполнила песню Crawling во время проверки звука в музыкальном зале. Карл наблюдал за выступлением рядом с музыкантом, Тимом Куком и руководителем британского подразделения фонда Джонатаном Таунсендом.

По данным фонда, его программы помогли более чем 1,3 миллиона молодых людей в Великобритании. Таунсенд отметил, что сотрудничество с Apple уже открыло возможности для тысяч участников.

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