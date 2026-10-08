Семиэтажное здание частично обрушилось в Турции

Фото: www.globallookpress.com/Bild

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На месте идут поисково-спасательные работы.

В турецком районе Джевизли частично обрушилось семиэтажное здание. Об этом сообщило издание Hurriyet.

Журналисты опубликовали кадры с места происшествия — на них спасатели разбирают обломки с помощью специальной техники. После того, как экстренные службы получили сообщение об обрушении, на место отправили пожарные расчеты, полицию и скорую помощь.

На месте идут поисково-спасательные работы. Бригады эвакуировали людей, которые оказались заблокированы на верхних этажах здания.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Саратове частично обрушился подъезд многоквартирного дома, ранее признанного аварийным. . Это произошло в частично расселенном доме № 3 на улице Крымской. В связи с ЧП прокуратура Заводского района Саратова провела проверку. Выяснилось, что фасад начал рушиться из-за ненадлежащего исполнения строительных работ.

Позже СУ СК России по Саратовской области возбудило уголовное дело о халатности, ход расследования был взят на контроль главой СКР Александром Бастрыкиным.

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