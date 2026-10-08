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При тушении пожара нашли тела двух человек с признаками насилия во Владивостоке

Диана Укладчикова 32 0
Во Владивостоке при пожаре нашли тела мужчины и женщины

Фото: © РИА Новости/Максим Платонов

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Личности погибших установлены.

Тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти нашли во Владивостоке во время тушения пожара. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух человек. Об этом сообщило следственное управление СК России по Приморскому краю в мессенджере МАКС. 

По данным ведомства, личности обоих погибших установлены. Подозреваемый задержан, с ним проводят следственные действия. Обстоятельства произошедшего и мотив преступления выясняются. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять человек погибли при пожаре в квартире многоэтажного дома в Комсомольске-на-Амуре. По информации регионального управления СК, огонь охватил десять квадратных метров.

Во время тушения пожарные обнаружили тела женщины и четверых несовершеннолетних. Еще двух маленьких детей успели вывести соседи.

После трагедии следственный отдел города возбудил дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. К работе на месте привлекли сотрудников Госпожарнадзора, для выяснения причин произошедшего назначили экспертизы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.