Укрытие под Луной: ученые нашли место для будущей базы на спутнике

Фото: © РИА Новости/Павел Львов

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Толща пород может защитить людей от радиации и резких перепадов температуры.

Под лунной впадиной Marius Hills Pit (MHP) может находиться пещера, пригодная для размещения человеческой базы. Проверить существование подземного пространства и определить его размеры планируют участники проекта GIMLI, который возглавляет Институт планетарных наук (PSI). Об этом сообщает Metro.

Орбитальные наблюдения дали убедительные свидетельства возможного существования пещер и лавовых трубок под поверхностью Луны. Теперь исследователи хотят изучить впадину непосредственно на месте.

Для поиска пустот команда собирается использовать георадар, сейсмические датчики и гравиметр. Камеры позволят рассмотреть поверхность вокруг впадины и ее стенки. Совместные измерения помогут выяснить, продолжается ли подземная полость за пределами видимого отверстия.

По словам старшего научного сотрудника PSI Тана Путцига, сочетание активной сейсморазведки с другими методами позволит точнее определить свойства недр. Подобные сейсмические исследования на Луне проводили еще астронавты программы «Аполлон», однако с тех пор этот подход практически не применялся.

Если обширная пещера существует, она потенциально может стать убежищем для астронавтов. Ученым предстоит выяснить, способно ли такое пространство обеспечить безопасные условия для будущей базы.

Даже если приборы не найдут пещеру или лавовую трубку, собранные данные помогут разобраться в происхождении самой впадины. На ее стенках видны слои реголита и лавовых потоков, обычно скрытые под поверхностью.

Исследование этих слоев позволит лучше понять вулканическое прошлое региона: как распространялась лава и насколько продолжительными могли быть перерывы между извержениями. А обнаружение лавовой трубки даст возможность сопоставить лунные процессы с формированием похожих пещер на Земле.

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