Нарколог предупредил о возможности опьянеть после безалкогольного вина

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

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Эксперт отметил, что реакция человека на прием напитка во многом объясняется психосоматикой.

Безалкогольное вино, благодаря небольшому содержанию этанола, может вызвать опьянение, имеющее психологическую основу. После употребления напитка подобного рода не рекомендуется садиться за руль, рассказал в беседе с РИА Новости врач высшей категории, нарколог Иркутского областного психоневрологического диспансера Андрей Сергеев.

«Если вы выпили несколько бокалов подряд, то суммарный уровень этанола может приблизиться к порогу допустимого показателя или превысить его. И, во-вторых, оно может вызвать эффект психосоматического опьянения», — объяснил Сергеев.

Специалист подчеркнул, что, несмотря на минимальное содержание спирта — 0,5% — безалкогольное вино, а также ритуал его употребления способны вызвать нейрохимическую реакцию. У некоторых людей она способна вызвать повышенную разговорчивость, снижение концентрации и нарушение координации.

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