«Это они нас потеряли»: Михалков заявил, что уехавшие артисты не нужны России

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Такие деятели живут лишь за счет критики родной страны.

Уехавшие из России после начала СВО артисты, которые зарабатывали большие деньги и создали себя на родине, сами сделали свой выбор, страна их не теряла. Об этом ТАСС сообщил народный артист РСФСР Никита Михалков.

«Те, кто сегодня уехали, они были в славе, были при деньгах, они сами имели возможность открывать дверь в любой кабинет. Они сами уехали. Это не мы их потеряли, это они нас потеряли», — сказал прославленный режиссер.

Михалков также поставил под сомнение их творческие достижения за последние четыре года. По его словам, покинувшие страну артисты не представили значимых проектов. Он также заявил, что сегодня такие деятели зарабатывают лишь на критике России.

«Они не создали ничего, потому что-то, что они могут создать и за что платят деньги, это только подтвердить то, что они не любят ту страну, из которой они сами уехали», — подчеркнул артист.

Рассуждая о возможном возвращении этих деятелей культуры в Россию, Михалков отметил, что подобные вопросы ему задают часто. При этом режиссер уверен, что «возвращенцы» стране больше не нужны.

Артист не раз высказывался об уехавших из России после начала спецоперации бывших коллегах. Он подчеркивал, что от их отъезда отечественная культура ничего не лишилась, а сами деятели не заслуживают сочувствия.

Ранее Михалков прокомментировал закрытие Русского дома в Берлине. По его словам, Россия вправе отвечать на подобные решения и не обязана сохранять связи с теми, кто от них отказывается.

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