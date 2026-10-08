Нападения голодных медведей на людей могут продолжиться зимой

Фото, видео: 5-tv.ru

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Не успевшие набрать жировые запасы животные могут не залечь в спячку.

Аномальная активность медведей в России похоже, только набирает обороты. Почти каждый день из разных регионов приходят сообщения о нападениях хищников на людей. С начала весны уже 22 погибших. Эксперты дают не утешительные прогнозы.

Надежда на то, что все медведи вскоре отправятся в спячку, стремительно тает. Почему меняются законы природы — разбирался корреспондент «Известий» Александр Терехин.

«Он на меня прыгнул сразу, с разгона, без всякой ерунды», — вспоминает выживший Владимир Одуло.

Это про медведицу. Что было дальше, приморскому рыбаку можно даже не рассказывать. Рваные раны и следы от когтей весомее любых эпитетов. Чудо, что он вообще может говорить.

«Ничего не болело. Я даже, когда она меня драла боли вообще не чувствовал. Может, она почувствовала, что я не поддаюсь или не боюсь ее», — отметил Одуло.

И это только для него третья встреча с медведями за год. От Камчатки до Карелии едва ли не ежедневно летят фото, видео, крики о помощи.

На Красной Поляне компания друзей пыталась снять ролик о дружбе, а оказалось — о спасении.

«В течение часа-полутора он бродил между домами, где-то прятался, искал что-нибудь и потом ушел окончательно», — рассказал житель Сочи Эдуард Угрюмов.

22 погибших только с начала весны. В подмосковном Колбасино, к счастью, без жертв, но из домов жители без спецсредств больше не выходят. Хищники взяли село в окружение.

«Моей соседке зашел в огород ночью. Она проснулась просто в шоке от этого. Теперь она ходит тоже: петарды кидает, с шоковыми баллончиками», — отметила местная жительница.

Следы медведей там не находили с прошлого века, но за последние недели заметили минимум пятерых. Последнего — буквально ночью.

Видны свежие следы. Судя по всему, хищник вышел из леса, добрался до низко висящих плодов яблок, полакомился и ушел обратно в лес.

К людям хищников гонит дикий голод: из-за аномальных перепадов температур в лесах дефицит ягод и орехов. При этом самих медведей стало в 2,5 раза больше. Вылазки последних недель, как предупреждают специалисты, только начало.

«Жировых запасов у них нет никаких, и шансов набрать их до наступления зимы, до ухода на берлоги, у них нет. То есть даже если они пойдут и лягут спать, они, скорее всего, не проснутся», — подчеркнул зоолог, охотовед, кандидат биологических наук, главный редактор «Русского охотничьего журнала» Михаил Кречмар.

Охотников тоже не хватает. Лицензия дорогая, а шкура и мясо в быту непригодны. Медведям хватило двух-трех поколений, чтобы перестать бояться людей.

А вот в Бурятии медведь, наоборот, стал аттракционом. В сопровождении вооруженных рейнджеров туристов тут за отдельную плату стали водить тропами хищников.

Несколько месяцев в окружении медведей Дальнего Востока провел блогер и путешественник Иван Клочков. Его ролик о способах выживания с опасными соседями собрал почти пять миллионов просмотров.

«В моем случае помогали простые правила: не убегать, вести себя уверенно, иметь под рукой средства обороны от медведя. Это газовый баллон либо фальшфейеры, — на Дальнем Востоке это популярная история, они хорошо их прогоняют», — рассказал Клочков.

С начала весны сообщения о встречах с медведями поступали из каждого второго региона России. При этом меньше случаев не станет и зимой. Из-за голода часть хищников не уйдет в спячку, а значит, и выходов в люди может стать сильно больше.

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