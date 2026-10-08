Россиянам могут вернуть часть денег за импланты и эндопротезы

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sergey Elagin; 5-tv.ru

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Налоговый вычет за импланты могут ввести с 2027 года.

Россияне со следующего года смогут вернуть деньги, потраченные на покупку медицинских изделий для операции — импланты и эндопротезы. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму, выяснили «Известия».

Сейчас пациенты могут возместить средства на медуслуги и лекарства. Как ожидается, этот список расширится с первого января.

Важно понимать, что полностью сумму расходов не компенсируют. Возвращают только уплаченный налог — и максимум со 150 тысяч рублей. То есть при ставке 13% можно рассчитывать на вычет не более 19 с половиной тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве запустили производство биополимерных сосудистых протезов, которые планируют поставлять в медицинские учреждения по всей России. Новую лабораторию создала столичная компания «Медтехнопроект» совместно с Российским государственным университетом имени А. Н. Косыгина.

Протезы изготавливают по текстильной технологии: изделие представляет собой трубку со специальным переплетением нитей, что делает стенки импланта тонкими и гибкими при минимальной растяжимости. Такие протезы применяются прежде всего в кардиохирургии — ежегодно в России проводится около 30 тысяч операций с использованием зарубежных аналогов.

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