В Тыве сгорел храм Устуу-Хурээ, восстановленный в 2012 году

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Предварительная причина — короткое замыкание.

В начале о пожаре в Тыве. Уничтожен один из крупнейших монастырских комплексов в Сибири. Храм Устуу-Хурээ сгорел дотла. Это объект культурного наследия, место паломничества для буддистов со всего мира.

Очаг возник в подсобном помещении. Пламя быстро охватило все здание. На ликвидацию пожара ушло несколько часов. Предварительная причина — короткое замыкание.

И как накануне вечером сообщили местные власти, комплекс будут восстанавливать — причем уже не первый раз. Храм построен в начале XX века. Затем в 1930-х был почти полностью разрушен. Новое здание открыли в 2012-м.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.