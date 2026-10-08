Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 3 ноября

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Сокращение продолжительности времени труда связано с праздником —Днем народного единства.

В 2026 году россиян накануне День народного единства ждет еще один сокращенный рабочий день — вторник 3 ноября. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с РИА Новости.

«Накануне праздника 4 ноября нас ожидает сокращенный рабочий день — 3 ноября рабочее время дня будет сокращено на один час», — сказала она.

День народного единства в этом году будет отмечаться во вторник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об опасности, которой подвержено большинство офисных работников — длительному сидению. Именно недостаток физической активности может привести к таким осложнениям, как сердечно-сосудистые заболевания и диабет второго типа. Стоить понимать, что длительное сидение (к примеру, за компьютером) и недостаток физической активности не означают одно и тоже. Помимо регулярных тренировок и занятий спортом, тем, чья работа подразумевает сидячее положение, важно в перерывах уделять ходьбе несколько минут.

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