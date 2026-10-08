Как соседи спасали детей: жуткие подробности пожара в Комсомольске-на-Амуре

Соседи о спасении детей во время пожара в Комсомольске-на-Амуре

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Очевидцы пытались вскрыть квартиру сами, однако это смогли сделать только прибывшие спасатели.

Квартира в Комсомольске-на-Амуре, где вспыхнул пожар, унесший жизни женщины и четверых детей, серьезно пострадала. Кадры с места трагедии оказались в распоряжении 5-tv.ru.

В выгоревшем помещении видны следы огня. Среди уцелевших вещей — найденный на полу детский рюкзак, а также бытовая техника, кухонная плита и компьютеры. На улице были обнаружены личные вещи проживавших в квартире.

Подробностями произошедшего поделилась соседка Елена Коколевская. Рано утром женщина проснулась от стука по батарее, после чего она выглянула в подъезд, где уже стоял дым. Тогда Елена заперлась дома с детьми и стала ждать спасателей.

Двух девочек от гибели спас сосед Игорь Вальштейн. Супруга разбудила мужчину в 6:45 по местному времени (23:45 мск) и рассказала о криках, доносящихся с улицы. Он вышел на балкон и увидел девочек, которые просили о помощи.

Очевидец сообщил, что сначала старшая девочка передала ему младшую, а затем он перетащил на свой балкон и ее. Пока он спасал детей, другой мужчина пытался вскрыть дверь квартиры ломом, но усилия оказались тщетными.

Прибывшие пожарные вскрыли квартиру сами, где обнаружили погибших. Игорь добавил, что видел, как выносили их тела.

Ранее 5-tv.ru писал о пожаре в квартире в Комсомольске-на-Амуре. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.

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