Банки и операторы будут сообщать о смерти клиентов цифровым платформам

Банки и операторы будут направлять цифровым платформам сведения об умерших

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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Также прорабатывается вопрос ответственности за отсутствие мер после сигналов о мошенничестве.

Для защиты от аферистов банки и операторы начнут делиться с цифровыми платформами сведениями об умерших клиентах. Об этом сообщила директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры РФ Татьяна Скворцова.

Систему обмена данными о злоумышленниках и пострадавших с площадками вводят без поправок в законодательство. По ее словам, взаимодействие банков и операторов с платформами строят через специальные «сценарии», при этом 11 из них уже согласованы.

Скворцова отметила, что дополнительные варианты прорабатываются вместе с площадками. Она подчеркнула, что такая практика необходима для того, чтобы оперативно блокировать неактивные учетные записи.

Кроме того, ведомство прорабатывает вопрос наказания за отсутствие мер после получения сигналов о мошенничестве в государственной информационной системе (ГИС) «Антифрод». Глава департамента добавила, что в этом направлении ведется активная работа.

Скворцова рассчитывает на скорое подключение платформ к этой системе. Сейчас ее участниками являются несколько площадок от «Яндекса», однако в ближайшее время их число увеличится за счет подключения «Авито» и Wildberries & Russ (RWB).

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мошенники рассылают на корпоративную почту письма якобы от ведомств с QR-кодом, который ведет на фишинговую страницу. Там жертва вводит данные карты, и аферисты получают доступ к нему.

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