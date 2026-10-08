Гвардеец под огнем в одиночку спас пятерых раненых сослуживцев
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Военнослужащий оказал первую помощь пострадавшим и лично сопровождал их до медицинского взвода.
Гвардии рядовой Сергей Бухталко помог эвакуировать пятерых раненых военнослужащих с линии боевого соприкосновения, а лейтенант Евгений Лапухин уничтожил два вражеских квадрокоптера во время ротации личного состава в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны России.
Бухталко выполнял задачу по оказанию первой помощи и вывозу пострадавших с передовой. После обнаружения пятерых раненых он оценил состояние каждого и в первую очередь занялся теми, кто находился в наиболее тяжелом состоянии.
«Действуя уверенно и хладнокровно под угрозой огневого воздействия противника, он оценил состояние каждого пострадавшего и в первую очередь начал оказание помощи тяжело раненым», — сообщили в ведомстве.
Рядовой остановил кровотечения, наложил жгуты и повязки, после чего организовал погрузку военнослужащих на носилки. Для эвакуации он выбрал наиболее короткий маршрут по пересеченной местности и лично сопровождал раненых до медицинского взвода. Всех пятерых удалось своевременно доставить к врачам.
Лейтенант Евгений Лапухин в это время выполнял другую задачу — обеспечивал безопасность ротации личного состава. Офицер заметил два вражеских квадрокоптера, готовившихся к атаке, и успел переместить автомобиль и военнослужащих в укрытие.
После этого Лапухин открыл огонь из стрелкового оружия и уничтожил оба беспилотника. Ротацию завершили в назначенной точке без потерь среди личного состава и техники.
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