Глава парка «Патриот» признал вину по делу о взятке

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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Ранее суд отправил Игоря Васильева под домашний арест.

Генеральный директор парка «Патриот» Игорь Васильев признал вину во время допроса по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По данным следствия, Васильеву вменяют получение 18 миллионов рублей. Его задержали за два дня до того, как суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. О решении суда 5-tv.ru сообщил участник процесса.

Ранее выяснилось, что у Васильева диагностировано тяжелое онкологическое заболевание. Как рассказал ТАСС собеседник в правоохранительных органах, оно включено в правительственный перечень болезней, препятствующих содержанию человека под стражей.

«Васильев имеет тяжелое заболевание онкологического характера. Оно входит в правительственный перечень заболеваний, которые препятствуют содержанию человека под стражей», — пояснил источник агентства.

По тому же уголовному делу ранее арестовали первого заместителя генерального директора парка Сергея Федосова и заместителя директора по эксплуатации Алексея Павлюкова. Федосову вменяют мошенничество в особо крупном размере, Павлюкову — получение взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, в материалах также фигурирует сумма около 100 миллионов рублей. Предприниматели могли передавать деньги за получение контрактов и их формальное закрытие без фактического исполнения.

В Минобороны России заявляли, что взаимодействуют с военно-следственными органами и оказывают содействие расследованию уголовного дела.

До назначения руководителем парка «Патриот» Васильев работал аудитором Счетной палаты, возглавлял Росреестр и Кировскую область, а также занимал должность заместителя руководителя Росстата.

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