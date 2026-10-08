Трое детей минимум: в России хотят изменить образ семьи в рекламе
Правительство предложило показывать в соцрекламе семьи с тремя детьми
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
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Согласно новому законопроекту в рекламном образе благополучной семьи не может быть меньше трех детей.
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому меняются требования к социальной рекламе.
Документом регулируется, что в рекламных материалах, включающих в себя упоминание семьи с ребенком, необходимо будет присутствие не менее трех детей.
В пояснительной записке к документу комментируются предложенные реформы.
Статью 10 закона «О рекламе» планируют дополнить новой нормой: в социальной рекламе должны будут использовать образ благополучной семьи как минимум с тремя детьми.
Учитывать это требование рекламодателям потребуется при заказе работ и услуг, связанных с созданием и распространением социальной рекламы.
Нововведения коснутся рекламы, закупаемой госорганами (включая органы местного самоуправления и муниципальные органы власти) и юридическими лицами.
Закон вступит в силу 1 марта 2027 года.
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