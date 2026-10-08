Пять часов в планке: 61-летняя канадка установила новый рекорд

61-летняя канадка простояла в планке пять часов и установила новый рекорд

Фото, видео: 5-tv.ru

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Предыдущее достижение продолжительностью четыре с половиной часа также принадлежало ей.

Самая выносливая пенсионерка мира поставила рекорд по продолжительности стояния в планке. Канадка, которой исполнился 61 год, выдержала в такой позе 5 часов.

К слову, прошлый рекорд в планке — 4 с половиной часа — тоже поставила Донна Уайлд. И надо отметить, что в такой форме она находится несмотря на то, что родила пятерых детей. И у нее уже 12 внуков.

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