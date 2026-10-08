Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Зима все ближе, а ситуация в европейских странах лучше не становится.

В Европе сейчас все сильнее слышны голоса тех, кто не согласен с позицией Брюсселя. И особенно больная тема, это поставки энергоносителей из России. Рассказывая о пустующих газохранилищах на территории Старого Света, даже польский депутат, которого сложно заподозрить в любви к нашей стране, не выдержал и начал цитировать «Апокалипсис сегодня».

«Я надеюсь, наступит день, когда мы сможем перефразировать знаменитую цитату из известного фильма, мы скажем: «Я люблю запах русского газа по утрам», — сказал депутат Европарламента от Польши Гжегож Браун.

И эта мысль, о том что лучше нюхать русский газ, чем мерзнуть зимой, сейчас все ближе обычным европейцам.

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