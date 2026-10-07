Пилот Flydubai планировал направить Boeing 737 на израильский аэропорт

Фото: Reuters/Ammar Awad

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Жизни пассажиров воздушного судна, в числе которых были дети, спасло неожиданное обстоятельство.

Второй пилота Хамам аль-Хаммами рейса Boeing 737 компании Flydubai, следующего из Дубая в Тель-Авив, планировал совершить нападение этим летом. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) с ссылкой на источники, близкие к расследованию.

По итогам уже прошедших следственных мероприятий пилот подозревается в попытке захвата управления и совершения теракта.

«Второй пилот FlyDubai, который, предположительно, пытался устроить крушение рейса 1073 в Тель-Авиве, рассказал следователям, что он <…> практически совершил атаку прошедшим летом, прежде чем передумал», — сообщает WSJ.

Издание приводит информацию о планах Хамама аль-Хаммами: после захвата управления самолета он собирался направить его на израильский аэропорт Бен-Гурион. Пассажиров воздушного судна, в том числе 27 детей спасло непредвиденное обстоятельство: аль-Хаммами переживал за жизнь одного из находившихся на борту.

Эксперты в беседе с газетой утверждают, что возможной причиной действий пилота стал конфликт Израиля и Палестины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пилот Хамам аль-Хаммами был снят с рейсов государственной компании Oman Air из-за своих радикальных взглядов.

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