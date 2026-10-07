Песню группы «Порнофильмы» внесли в реестр экстремистских материалов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Решение последовало после того, как композицию признал запрещенной суд в Санкт-Петербурге.

Министерство юстиции России включило песню «Выключите гимн» группы «Порнофильмы» в федеральный список экстремистских материалов. Новая запись появилась в реестре 7 октября под номером 5518.

«Аудиозапись и текст песни музыкальной группы «Порнофильмы» с названием «Выключите гимн», длительностью около 2 минут 18 секунд, начинающееся словами «Выключите гимн, скомкайте флаг!..» и заканчивающееся словами «Выключите н…й (нецензурное слово) гимн!“», — сообщается в тексте материала.

Экстремистской композицию признал суд в Санкт-Петербурге 24 сентября. Иск в отношении произведения подала прокуратура.

Как сообщили в надзорном ведомстве, специалисты обнаружили в тексте психологические и лингвистические признаки призывов к агрессивным и насильственным действиям. Кроме того, эксперты выявили признаки пропаганды ненависти и вражды, в том числе в отношении органов государственной власти и их представителей.

После вступления решения суда в силу Министерство юстиции должно было внести композицию в федеральный перечень экстремистских материалов.

Роскомнадзору, в свою очередь, поручено принять меры по блокировке интернет-адресов, где песня доступна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что музыканта и вокалиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова* внесли в реестр иностранных агентов.

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* — лицо признано в РФ иностранным агентом, экстремистом и террористом