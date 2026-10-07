Утечка во Франции: в сеть попали личные данные премьера страны после кибератаки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В интернете также появилась информация о руководителях четырех ведомств.

Сведения о членах французского правительства оказались в свободном доступе из-за серии хакерских атак. Об этом сообщает издание Canard Enchaine.

В интернете появились личные данные 25 представителей кабинета министров, в том числе руководителя правительства Пятой республики Себастьяна Лекорню. В агентстве заявили, что в сеть утекли их номера мобильных телефонов, адреса и реквизиты.

«Номер телефона, адрес, банковские реквизиты <…> ключевые данные о личной жизни 25 из 36 членов правительства Лекорню распространяются в сети», — отмечают авторы материала.

Причина связана с тем, что в 2024 году Лекорню, а также 1,5 миллиона человек стали жертвами взлома интернет-магазина нижнего белья Slip Francais. Кроме того, в открытом доступе есть сведения о министрах труда, цифровых технологий, вооруженных сил и здравоохранения.

Ранее 5-tv.ru писал о хакерских атаках с применением нейросети, в результате которых пострадали две крупные церкви в Южной Корее. Этот случай мог затронуть персональные данные 850 тысяч человек.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.