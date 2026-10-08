Сухость глаз и головная боль: когда гаджеты вредят школьнику

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Слишком долгая работа с экраном может сопровождаться сухостью глаз, головной болью и дискомфортом в шее и плечах.

Родителям школьников важно контролировать не только продолжительность использования детьми смартфонов, планшетов и компьютеров, но и обращать внимание на их самочувствие во время работы с электронными устройствами. Об этом 5-tv.ru сообщил Роспотребнадзор.

В ведомстве перечислили симптомы, которые могут стать поводом обратиться к врачу. Среди них покраснение и сухость глаз, расплывчатое или нечеткое зрение вдаль, головные боли, а также болезненные ощущения в области шеи и плеч. Если ребенок регулярно жалуется на подобные проявления, откладывать визит к специалисту не следует.

Отдельные ограничения действуют для использования электронных средств обучения непосредственно на уроках. Продолжительность работы зависит от возраста школьника и типа устройства.

Так, интерактивной доской ученики 1–3-х классов могут пользоваться не более 20 минут за урок, а школьники 4–11-х классов — до 30 минут. Для интерактивной панели нормы строже: в 1–3-х классах — до 10 минут, в 4-м классе — 15 минут, в 5–6-х — 20 минут, а с 7-го по 11-й класс — до 25 минут.

Работать за персональным компьютером или ноутбуком ученикам 1–2-х классов рекомендуется не более 20 минут за урок. Для 3–4-х классов предел составляет 25 минут, для 5–9-х — 30 минут, а для 10–11-х — 35 минут.

Наименьшее допустимое время предусмотрено для планшетов. В 1–2-х классах их можно использовать до 10 минут за урок, в 3–4-х — до 15 минут, а в 5–11-х классах — не более 20 минут.

Роспотребнадзор также рекомендует правильно организовать рабочее место ребенка дома. Освещение должно быть равномерным: для праворукого школьника источник света лучше разместить слева, для леворукого — справа. Монитор необходимо расположить на расстоянии не менее 70 сантиметров от глаз, а книгу или тетрадь — не ближе 25 сантиметров.

Помещение следует регулярно проветривать. Родителям также рекомендуют следить за тем, чтобы во время занятий ребенок сохранял правильную позу.

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