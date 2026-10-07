Трамп подтвердил планы провести телефонный разговор с Путиным

Фото: © РИА Новости/ Михаил Метцель

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Американский лидер помнит о дне рождения российского коллеги.

Глава США Дональд Трамп подтвердил, что его разговор с президентом России Владимиром Путиным уже запланирован.

«Звонок запланирован», — сказал Трамп в беседе с журналистами.

О предстоящем контакте с российским президентом глава Белого дома говорил еще ночью. Общаясь с прессой, он также заявил, что ожидает от России большего объема информации.

Отдельно Трамп обратил внимание на день рождения Путина и заговорил о праздновании.

«Сегодня день рождения Владимира Путина. Уверен, вы будете это праздновать. Вы будете праздновать это вместе с нами», — обратился президент США к журналистам.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в последний раз разговаривали по телефону 8 сентября.

Их беседа состоялась после визитов в Москву и Киев американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Разговор продолжался около часа. Помощник президента России Юрий Ушаков охарактеризовал его как конструктивный и откровенный.

По словам Ушакова, Трамп выступил за скорейшее прекращение конфликта на Украине. Американский лидер связывал завершение боевых действий с возможностью восстановления отношений между Россией и США.

Путин, в свою очередь, поддержал настрой Трампа и положительно оценил посреднические усилия американской стороны, а также лично президента США по поиску путей урегулирования конфликта.

Позднее Трамп также положительно отозвался о разговоре с российским лидером. Он заявил, что Путин хочет заключить соглашение, и связал перспективы договоренностей с готовностью Владимира Зеленского участвовать в таком процессе.

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