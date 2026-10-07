Жертве было 15: дизайнера Гошу Рубчинского обвинили в сексуализированном насилии

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Пострадавший участвовал в показе дизайнера.

Дизайнера Гошу Рубчинского обвинили в сексуализированном насилии над подростком. Пострадавший утверждает в Instagram*, что на момент происшествия ему было 15 лет. 5-tv.ru связался с пострадавшим и выяснил обстоятельства дела.

По словам жертвы, 23-летнего Василия Е.*, в ближайшее время он не планирует обращаться в полицию.

«В ближайшее время - нет. Все, что я сказал, все, что я написал, этого, мне кажется, достаточно», - отметил он.

Пострадавший добавил, что опубликовал посты о дизайнере только с «человеческой» целью.

«Цель исключительно человеческая. Чтобы люди знали и были в безопасности. Я не гонюсь за каким-то правосудием», - рассказал он.

Василий также знает про других жертв Рубчинского. Их имена он не раскрыл из этических соображений.

«Да, конечно да, их много. Люди об этом говорят, но люди, которые пострадали, в таких ситуациях, они часто об этом не могут пострадать даже самым близким людям» - добавил молодой человек.

Как рассказал молодой человек, в возрасте 15 лет он участвовал в показе Gosha Rubchinskiy FW/18, и тогда Рубчинский совершил в отношении него насильственные действия. Молодой человек работал на дизайнера неофициально.

«Я работал у него, а потом, это было меньше, чем через год после показа, была какая-то вечеринка. Это произошло после нее. В Москве», - отметил Василий.

Молодой человек объяснил, что решил рассказать об этом только сейчас: у него есть жена и ребенок, историю он пережил и простил модельера, но высказался из-за сообщений о похожих случаях. После публикации в Сети появились новые рассказы о Рубчинском и молодых моделях-мужчинах*.

Подобные обвинения звучали и раньше: в 2018 году в сети появились скриншоты переписки, где Рубчинский якобы просил 16-летнего подростка прислать фото. Тогда команда дизайнера все отрицала, заявляя о кастинге и вырванной из контекста переписке.

Сам Рубчинский новые обвинения пока оставил без комментариев.

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