Фото, видео: © РИА Новости/ Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Боевая работа зенитчиков ведется в тесном взаимодействии с постами воздушного наблюдения.

Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» 74-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» ведут круглосуточное боевое дежурство на добропольском направлении. Основная задача зенитчиков — прикрытие позиций войск и логистических маршрутов от нанесения ударов беспилотных летательных аппаратов противника.

Боевая работа ведется в тесном взаимодействии с постами воздушного наблюдения, которые обеспечивают своевременное обнаружение воздушных целей и прикрытие самого комплекса. Комплекс «Тор-М2» зарекомендовал себя как высокоэффективное средство ближнего действия, способное одинаково успешно работать по всему спектру воздушных целей — от малоразмерных дронов до высокоскоростных и низколетящих объектов.

В ходе очередного боевого дежурства расчетом были обнаружены и уничтожены разведывательные и ударные БпЛА ВСУ, следовавшие курсом в охраняемый район. Оперативно оценив обстановку, военнослужащие произвели пуски зенитных управляемых ракет. В результате точных попаданий вражеские дроны были уничтожены в воздухе, не достигнув рубежа атаки.

На счету расчёта ЗРК «Тор-М2» — разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты противника. Профессионализм и высокая выучка военнослужащих 74-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» позволяют надежно защищать подразделения и объекты от воздушного нападения, ежедневно срывая попытки врага нанести прицельный урон на данном направлении.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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