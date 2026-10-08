Увольнение с выгодой: как россиянам получить несколько окладов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Какие условия стоит закрепить с работодателем?

Рядовой сотрудник может договориться с работодателем о выплате нескольких окладов при увольнении, даже если такая компенсация изначально не была предусмотрена. Об этом сообщила Газета.ру доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова.

«При любом основании увольнения сотруднику должны выплатить зарплату за отработанное время и компенсацию за все неиспользованные дни отпуска. Также он получает уже заработанные премии и надбавки, если право на них возникло к последнему рабочему дню», — объяснила Леонова.

Несколько средних заработков, как отмечает эксперт, законодательство предусматривает при ликвидации организации или сокращении штата. В частности, сотруднику положено выходное пособие в размере среднего месячного заработка. При соблюдении определенных условий выплаты могут сохранить и на период трудоустройства — за второй, а в отдельных случаях за третий месяц.

По словам Леоновой, при увольнении по собственному желанию обязательной компенсации нет. Однако ректор утверждает, что сотрудник и работодатель вправе расторгнуть договор по соглашению сторон и самостоятельно определить размер выплаты.

Если компенсация не предусмотрена трудовым или коллективным договором либо дополнительным соглашением, работодатель не обязан его предоставить. При этом Леонова отметила, что стороны могут отдельно договориться о выходном пособии и письменно закрепить его сумму. После этого условие становится обязательным для исполнения.

Эксперт также предупреждает, что в соглашении важно прописать конкретный размер компенсации либо понятный порядок ее расчета. Кроме того, в документе следует указать срок перечисления денег и дату прекращения трудовых отношений. Устная договоренность, по словам специалиста, не гарантирует получения выплаты.

Леонова рассказал и об отдельных правилах для руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных организаций и компаний с государственным участием. Совокупный размер выходного пособия для них ограничен тремя средними месячными заработками.

В заключении Леонова подчеркнула, что при увольнении за виновные действия компенсация не выплачивается.

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