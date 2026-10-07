Трагедия в общежитии РУДН: погиб иностранный студент

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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В университете выразили соболезнование родным и близким погибшего.

Российский университет дружбы народом имени Патриса Лумумбы подтвердил гибель иностранного студента медицинского института, который выпал из окна общежития. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-слежбу вуза.

«РУДН подтверждает факт трагедии. Иностранный студент медицинского института выпал из окна общежития. РУДН выражает глубокие соболезнования родным и близким студента. Детали произошедшего выясняются», — говорится в сообщении.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Информация о возрасте и гражданстве погибшего, а также точное время произошедшего пока не раскрывается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Перми несовершеннолетний учащийся погиб в результате несчастного случая в душевой кабине. По предварительным данным, молодой человек зашел в душевую комнату, где внезапно почувствовал недомогание и потерял сознание. Он упал под струю льющегося кипятка и пробыл под ней полтора часа.

Также 5-tv.ru рассказывал о гибели 27-летний студент Российском государственном университете нефти и газа имени И. М. Губкина из Анголы, который утонул в водоеме в Московсой области.

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