ВЦИОМ: большинство россиян считают Путина одним из влиятельнейших лидеров мира

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

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По данным опроса, 71% респондентов полагают, что за годы его президентства Россия стала сильнее и увереннее в себе.

Владимира Путина считают одним из наиболее влиятельных мировых лидеров 80% россиян. Такие результаты представил аналитический центр ВЦИОМ, проведший исследование к 74-летию президента России, которое он отмечает 7 октября.

Не согласились с оценкой мирового влияния главы государства 17% опрошенных. Помимо роли самого президента, участники исследования высказались об изменениях в положении страны за годы его работы.

По мнению 71% респондентов, за время президентства Путина Россия стала сильнее и увереннее в себе. Еще один вопрос касался международного авторитета государства: 69% участников опроса считают, что благодаря политике президента с Россией стали больше считаться на мировой арене.

Также исследование затронуло ожидания от будущего страны. Уверенность в том, что Россия под руководством Путина сможет преодолеть все трудности, выразили 68% опрошенных — примерно две трети участников.

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