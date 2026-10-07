Президент Кубы Диас-Канель поздравил Путина с днем рождения
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Он пожелал российскому лидеру здоровья и успехов.
С днем рождения Владимира Путина поздравил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. Поздравление он направил 7 октября.
«Мы от всей души поздравляем президента Владимира Путина с 74-летием. Желаем ему здоровья и успехов», — написал политик в социальной сети Х.
Кубинский лидер пожелал Путину здоровья и успехов на посту главы РФ, прикрепив к публикации фото со встречи с ним.
Владимиру Путину исполнилось 74 года. Свой день рождения президент России проводит за рабочими задачами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мишустин начал заседание правительства с поздравления Путина с днем рождения. Премьер-министр России пожелал крепкого здоровья, реализации задуманных планов и задач.
Пресс-служба Кремля ранее заявила о многочисленных поздравлениях Путину с днем рождения от глав государств и правительств. К поздравлениям присоединились представители Западной Африки— в частности, в Того местная молодежь записала рэп в честь российского лидера.
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