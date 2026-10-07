Суд в Москве отменил смену управляющей компании в доме на Профсоюзной

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Разбирательство продолжалось год и один месяц.

Гагаринский суд Москвы признал недействительным протокол общего собрания собственников дома на Профсоюзной улице, на основании которого управление многоэтажкой должно было перейти от ЖСК «Галактика» к ГБУ «Жилищник района Академический». Об этом представитель ЖСК Тимур Абушаев рассказал в беседе с 5-tv.ru после заседания суда.

По словам Абушаева, суд также отменил договор, который, как утверждалось, был заключен между собственниками дома и «Жилищником».

«Сегодня огласили резолютивную часть решения, по которому собрание, по которому дом как-то оказался в ГБУ «Жилищник Академического района», судья это решение собрания признала недействительным и отменила также договор, якобы который заключен между собственниками и «Жилищником», — сказал он.

Он отметил, что ЖСК «Галактика» управлял домом на протяжении длительного времени и продолжает это делать. При этом решение суда еще может быть обжаловано.

«Мы решением довольны, разумеется», — подчеркнул Тимур.

Председатель ЖСК «Галактика» Елена Кузнецова рассказала 5-tv.ru, что разбирательство в Гагаринском суде продолжалось год и один месяц. По ее словам, жильцы добивались признания недействительным общего собрания собственников 2025 года, после которого дом должен был перейти под управление «Жилищника».

«Да, конечно, предполагается, что ГБУ „Жилищник“ может подать и в апелляцию, и наша сегодняшняя радость может быть преждевременной. Но ЖСК, которое просуществовало, и люди были им довольны и доверяли, продолжает свою жизнь», — сказала председатель кооператива.

Ранее собственники дома больше года оспаривали смену управляющей организации. Жильцы утверждали, что собрание, на основании которого многоэтажку передали «Жилищнику», проходило с нарушениями, а часть подписей в документах была подделана. По этому факту было возбуждено уголовное дело.

При этом Арбитражный суд Москвы ранее обязал ЖСК «Галактика» передать муниципальному «Жилищнику» ключи и техническую документацию дома. Параллельно жильцы провели новое собрание, на котором 68% участников поддержали расторжение договора с «Жилищником» и возвращение управления ЖСК «Галактика».

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