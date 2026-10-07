Скончался ученый-юрист Виктор Сальников

Фото: herzen.spb.ru

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Профессор внес вклад в науку и профессиональную деятельность.

Доктор юридических наук, профессор Военной ордена Жукова академии войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал-лейтенант милиции в отставке Виктор Сальников скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщил ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Тарасов.

«Ушел из жизни выдающийся ученый, педагог, государственный деятель, человек огромной эрудиции и душевной щедрости. Светлая память о Викторе Петровиче навсегда сохранится в истории Герценовского университета и в благодарной памяти его коллег, учеников и последователей», — говорится в сообщении на сайте университета.

Ректор отметил, что Сальников был профессионалом, «надежным коллегой», а также обратил внимание на его доброжелательность и мудрость.

Виктор Сальников появился на свет 14 сентября 1946 года. В центре его научной деятельности были вопросы правовой культуры и пути ее становления в рамках юридической науки. Среди ключевых трудов исследователя — работы «Государственная идеология и язык закона», «Межнациональный конфликт: понятие, динамика, механизм разрешения» и «Экономическая безопасность России: концепция — правовые основы — политика».

За вклад в науку и профессиональную деятельность Сальников удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также званий «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» и «Почетный сотрудник МВД России».

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