Мишустин начал заседание правительства с поздравления Путина

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

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Премьер-министр пожелал президенту здоровья и успехов в выполнении поставленных задач.

Премьер-министр России Михаил Мишустин открыл заседание правительства поздравлением президента Владимира Путина с днем рождения.

Мишустин пожелал Путину крепкого здоровья и реализации намеченных планов.

«Прежде чем мы начнем заседание правительства РФ, хочу от имени правительства поздравить Владимира Владимировича Путина с днем рождения, пожелать ему крепкого здоровья, реализации задуманных планов и задач», — сказал Мишустин.

По словам главы правительства, кабинет министров со своей стороны сделает все необходимое для решения задач, которые стоят перед страной.

Поздравления президенту в течение дня поступали не только от российских представителей. Пресс-служба Кремля сообщила о многочисленных обращениях от глав иностранных государств и правительств.

К поздравлениям присоединились и российские космонавты, работающие на Международной космической станции. Они записали обращение к президенту непосредственно с орбиты.

Необычным способом Путина поздравили и представители общественности в Африке. В Того местная молодежь подготовила рэп-композицию, посвященную российскому президенту.

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