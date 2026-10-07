«На высоте»: в Москве стартовали соревнования для операторов дронов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Участники поборются и за денежный приз, и за стажировки в компаниях беспилотной отрасли.

Для тех, кто умеет управлять беспилотниками и создавать новые системы, «Народный фронт» запускает собственный проект. Сегодня в Москве стартовали всероссийские соревнования «На высоте». Участники поборются за десять миллионов рублей и стажировки в компаниях беспилотной отрасли.

«От успеха, вашего успеха в создании, в пилотировании, в развитии, в использовании беспилотных систем зависит и успех каждого из вас, и зависит, без преувеличения, конкурентоспособность и успех страны. И это принципиально важная задача», — сказал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Уже более 700 образовательных организаций получили уникальное оборудование для того, чтобы в своих классах они могли обучать наших ребят. Обучать технологиям, как собирать, программировать, пилотировать беспилотные авиационные системы для того, чтобы, когда нужно Родине, применять это в том числе и на специальной военной операции», — сказал заместитель председателя правительства РФ Денис Чернышенко.

Проект рассчитан на широкую аудиторию: участвовать смогут не только опытные пилоты, но и те, кто хочет развиваться в этой сфере. Финал соревнований пройдет следующей весной в Подмосковье, где соберутся лучшие участники со всей страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.