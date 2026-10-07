Плутоний по почте: американец продавал радиоактивные материалы по всему миру

Фото, видео: www.globallookpress.com/Christine Brunner; 5-tv.ru

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Часть поставок уже много лет шла из России.

А сейчас — загадочная история с торговлей российским плутонием, которая разворачивается в США. Житель Массачусетса признался, что несколько лет продавал радиоактивный материал чуть ли не по всему свету. А получал он его аж с 2020 года из Петербурга. Именно в тот год на свалке в Кудрово обнаружили выброшенные радиоактивные советские дымоизвещатели — в них как раз используется этот смертельно опасный химический элемент. Корреспондент «Известий» Даниил Ланков провел собственное расследование и выяснил, есть ли связь между этими событиями.

Мышьяк, токсичный яд таллий, 20 килограммов ртути, щелочные металлы, больше ста химических веществ. А еще винтовки, патроны, взрывчатка. Все это при обыске нашли в доме американца Джейкоба Миллера.

43-летний житель штата Массачусетс организовал в своем доме интернет-бизнес с говорящим названием «Собери таблицу Менделеева». На своем сайте он продавал образцы химических элементов, включая радиоактивный плутоний-239 и высокотоксичный таллий, которым один из клиентов «химика» затем убьет человека.

— Житель Хэдли признал себя виновным в импорте плутония из России и продаже этого радиоактивного материала клиентам в США и за рубежом.

Одна из статей, по которой теперь обвиняют американца, словно из того же голливудского боевика — «Незаконный импорт ядерного материала». Прокуратура США официально заявила: «Миллер ввозил плутоний из России и организовал его доставку почтой на свой домашний адрес».

С 2020-го по 2025 год Миллер продал плутоний 67 клиентам из США, Канады, Японии. Покупателей теперь разыскивает ФБР, десять из них радиоактивный материал вернули добровольно.

Плутоний-239 — искусственный элемент, побочный продукт ядерных реакций, в том числе на атомных электростанциях. Крайне опасен при попадании в организм.

«Он является короткоживущим, и активность его, большая активность такая, что даже ничтожная крупица может дать такое излучение, которое будет смертельным для человека», — сказал физик-ядерщик, бывший заместитель директора НИИ Курчатовского института, доктор наук, член Академии наук Виктор Викторов.

По данным американской прокуратуры, Миллер рекламировал плутоний на своем сайте как полученный из советских дымовых детекторов времен холодной войны.

РИД-1 — дымовой датчик. В 1970-х такие ставили на предприятиях. В 2020 году в Кудрово Ленинградской области на нелегальной свалке местные жители нашли десятки разбитых радиоизотопных извещателей дыма — РИД-1.

Сегодня на этом месте — заросли. Тогда, в 2020-м, специалисты вывезли отсюда шесть приборов РИД-1. Как они здесь оказались — до сих пор неизвестно. Сообщалось, что радиационный фон превышен не был. То есть плутоний предварительно извлекли — в каждом приборе примерно по одному миллиграмму.

И так совпало, что в том же 2020-м Джейкоб Миллер начал продавать плутоний в США. Причем в материалах дела указано, что поставляли этот радиоактивный элемент именно из Санкт-Петербурга. Американцу грозит как минимум полвека лишения свободы. А вот его российских поставщиков так и не нашли.

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