Лавров заявил о необходимости понять позицию Киева после атак в дни выборов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко; 5-tv.ru

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По словам министра, американская сторона с пониманием отнеслась к российским аргументам.

Россия рассчитывает заранее узнать, с какими предложениями Украина намерена вернуться к переговорам после атак в дни выборов в Государственную думу. Об этом 7 октября заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ.

По его словам, Москва согласилась с предложением Вашингтона провести переговоры после выборов и планировала совместно определить сроки и другие детали встречи. Однако затем, как утверждает министр, Киев предпринял попытку сорвать голосование. Лавров отдельно упомянул атаки 20 сентября на гражданские объекты, включая избирательные участки, в результате которых были жертвы.

«Мы хотим понимать, с какими предложениями Зеленский направит своих парламентеров. Нам это очень важно. Американская сторона приняла к сведению и с пониманием приняла наши аргументы», — подчеркнул глава МИД.

Говоря о предыдущих попытках урегулирования, Лавров перечислил договоренности 2014 года, Минские соглашения 2015 года, Парижские договоренности 2019 года и переговоры в Стамбуле в апреле 2022 года. Министр назвал эти инициативы конкретными решениями. Он заявил, что в Стамбуле Москва приняла предложенный Киевом проект, который затем парафировали обе стороны.

Последующий отказ Украины от его выполнения Лавров связал с вмешательством занимавшего тогда пост британского премьера Бориса Джонсона. Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби, по словам министра, также прекратились не по инициативе Москвы.

Лавров добавил, что Россия полностью согласилась с американским предложением, представленным на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в августе 2025 года. По оценке главы МИД, Вашингтон впоследствии не смог противостоять давлению европейских стран, которые затем заявили о срыве договоренностей в Анкоридже.

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