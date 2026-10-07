В Москве открыли наследственное дело Людмилы Чурсиной

Фото: Юрий Самолыго/ТАСС

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В состав имущества актрисы могут входить квартиры в Москве и Санкт-Петербурге.

Наследственное дело после смерти народной артистки СССР Людмилы Чурсиной открыл один из московских нотариусов. Об этом 7 октября сообщает aif.ru.

По открытым данным, которые приводит издание, наследство может включать квартиру в «Доме на набережной» и однокомнатное жилье на Суворовской площади. Еще один возможный объект — квартира на Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге, ранее принадлежавшая умершей сестре актрисы Эвелине.

Собственных детей у Чурсиной не было. Она воспитывала племянника Алексея Рымарева, а его детей воспринимала как родных внуков. По информации «Комсомольской правды», именно племяннику артистка завещала свое имущество.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», Чурсина умерла 10 июля 2026 года в возрасте 84 лет. По данным НСН, этому предшествовала продолжительная болезнь. Актрису похоронили на Сестрорецком кладбище в Санкт-Петербурге, церемония прощания прошла в Спасо-Преображенском соборе.

Среди известных работ Чурсиной — роли в картинах «Виринея» и «Щит и меч». В конце сентября топонимическая комиссия Санкт-Петербурга решила увековечить память артистки: ее имя планируют присвоить зеленой зоне на улице Мосина в Сестрорецке.

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