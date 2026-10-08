«Уже неинтересно»: Дибров рассказал, чего теперь хочет от работы на телевидении

Дибров признался, какой формат работы на телевидении ему теперь интересен

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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По словам телеведущего, когда в эфир выходят регулярно, это становится образом жизни.

Ведущий Дмитрий Дибров рассказал, будет ли у него новая программа на телевидении. Информацией он поделился с корреспондентом 5-tv.ru на презентации сетевого канала.

«Понимаете какая вещь, коллега, я уже не в том возрасте, чтобы меня интересовали программы», — так шоумен ответил на вопрос журналиста.

По словам Диброва, его позиция связана с регулярностью выхода телепрограмм в эфир.

«Программой называется такое телевизионное действо, что выходит раз в неделю хотя бывает раз в месяц даже. Знаете, уже не интересно», — отметил он.

Дибров подчеркнул: он намерен работать каждый день.

«Я хочу работать каждый день. Так, как это было в «Антропологии», так как это было с «Добрым утром», — поделился Дмитрий.

Дибров также отметил, что когда программа выходит каждый день, она становится образом жизни — к этому он и стремится.

«Когда программа выходит каждый день, это уже не программа, это образ жизни. Посмотрите программу „Время“. Представляете себе, если завтра бы „Время“ не вышло в эфир. Это что? Это взрыв в стране, это уже не телевидение. Так и нам с Катей хотелось бы работать каждый день, чего мы и добиваемся», — рассказал телеведущий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Дмитрий Дибров переживает период осенней хандры и связанно ли это с его похудением.

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