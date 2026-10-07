Отказались менять: девушка назначила свадьбу в годовщину смерти сестры ее подруги

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Теперь приглашенная гостья задумалась: а нужно ли ей все это?

Девушка может пропустить свадьбу лучшей подруги. Торжество назначили на годовщину смерти ее младшей сестры. Своей историей она поделилась в сообществе Reddit.

По ее словам, новость о помолвке сначала вызвала у нее восторг. Она сама помогала жениху организовать предложение руки и сердца, а затем с радостью приняла приглашение стать подружкой невесты.

Однако выяснилось, что жених хочет провести свадьбу 8 января. Именно в этот день четыре года назад умерла младшая сестра автора поста. О помолвке пара объявила 8 сентября.

Девушка рассказала, что предложила рассмотреть другую дату, но жених отказался. Теперь она склоняется к тому, чтобы не приходить на торжество. День рождения сестры и годовщину ее смерти девушка обычно посвящает воспоминаниям о ней.

В комментариях мнения разделились. Одни пользователи поддержали женщину и предположили, что близкая подруга поймет ее отсутствие. Другие посоветовали увидеть в свадьбе возможность добавить счастливые воспоминания к тяжелой дате.

Часть участников обсуждения сочла перенос торжества слишком большой просьбой. Они отметили, что право девушки горевать не обязывает пару менять планы. Окончательного решения об участии в свадьбе автор поста не сообщила.

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