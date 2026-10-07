«Новый пункт»: каких украинцев перестанут пускать в Литву

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Решение не коснется тех, кто уже получил или получает статус беженца.

Украинцев, которые не отслужили в ВСУ, перестанут пускать в Литву. Об этом заявило издание LRT.

«В принятой резолюции устанавливается новый пункт для части лиц, ходатайствующих о временной защите. Если на какое-либо лицо распространяется военное обязательство на Украине, оно должно будет предоставить доказательства того, что он его выполнил», — гласит публикация.

Впрочем, это правило не будут применять к тем, кто получил временную защиту в любой стране Европейского союза до 4 августа 2026 года и которые сохранили этот статус.

Исключение предусмотрено и для украинцев, которые до 4 августа уже обратилась с просьбой о временной защите, однако по ним еще не приняли решение. Остальным придется доказывать, что они уже отслужили. Уже выданные разрешения действительны до 4 марта 2027 года.

По данным МИД республики, местный департамент миграционных дел каждый день регистрирует от 30 до 40 заявлений на получение документа о временном проживании. Так, по состоянию на 6 сентября 2026 года уже более 50 украинцев имели ВНЖ в Литве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Литва запретит въезд россиянам и белорусам, не осуждающим спецоперацию.

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