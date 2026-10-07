Фото, видео: Telegram/Центр народной дипломатии в Того/cdptogo; 5-tv.ru

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Стиль музыкального поздравления выбран неслучайно.

Молодежь Того записала музыкальное поздравление с днем рождения для президента России Владимира Путина. Рэп-клип сняли в столице республики Ломе. Видео разместил филиал Центра народной дипломатии в своем Telegram-канале.

«Сегодня из далекого Ломе — из самого сердца Западной Африки — звучат теплые слова в адрес Владимира Владимировича Путина. Филиал Центра народной дипломатии в Того от всей души поздравляет президента России с днем рождения!» — говорится в посте.

Над поздравлением работали сотрудники филиала под руководством Валентины Колесниковой. По их словам, команда искала необычный способ выразить свои пожелания российскому лидеру.

Выбор рэпа в центре объяснили ритмичностью африканского народа. Создать песню с нуля помогли инструменты искусственного интеллекта.

Участники клипа пожелали Путину крепкого здоровья, хорошего настроения, сил и плодотворной работы. На съемочную площадку они пришли в одежде с элементами российских традиционных костюмов.

Некоторые исполнители уже знакомы с Россией благодаря учебе. Ламбони Дамекои изучал русский язык в Саратовском государственном университете имени Н. И. Вавилова. В центре отметили, что домой он вернулся с теплыми воспоминаниями и благодарностью.

Другой участник, Самюэль Афатоджи, поступил в Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова. По информации филиала, он выбрал Россию, поскольку ему нравится политика Путина, и первым среди своих друзей и родственников отправился учиться в РФ.

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