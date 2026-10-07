Трусы наизнанку: как жена солиста «Иванушек» относится к публичной жизни в сети

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Супруга Кирилла Андреева не понимает, зачем выставлять эмоции напоказ.

Жена солиста группы «Иванушки» Кирилла Андреева Лолита выступила против привычки публично рассказывать о каждом событии личной жизни. Своим мнением она поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на презентации сетевого канала.

По мнению Андреевой, после ссоры супругам стоит обсудить проблемы лично, а не вносить эмоции в социальные сети.

«Сейчас все в соцсетях. Мы тоже против такой жизни, когда выкладывается каждый шаг. Не успели поссориться все эмоции сразу на экране, в соцсетях вместо того, чтобы поговорить. Трусы не надо выворачивать наружу перед всеми», — сказала жена солиста.

Она отметила, что публичность уместна, когда речь идет о профессиональной деятельности или отдельных событиях, которыми человек действительно хочет поделиться. При этом Андреева не понимает тех, кто в момент личной трагедии сразу снимает видео.

Женщина также подчеркнула, что они с супругом сами вправе решать, какую часть своей жизни показывать окружающим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кирилл Андреев поделился, почему не притрагивается к спиртному и уже четверть века ведет здоровый образ жизни.

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