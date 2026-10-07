Путин провел совещание с членами Совбеза

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

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Встреча состоялась в формате видеоконференции.

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности, в ходе которого обсудил актуальные вопросы внутренней и внешней политики страны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно и помощник главы государства Николай Патрушев.

Также к видеоконференции подключились министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Совещание Совета безопасности прошло в день рождения российского президента. Владимиру Путину 7 октября исполнилось 74 года.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, помощник президента Юрий Ушаков рассказал о планах главы государства на этот день. По его словам, Путин должен провести серию телефонных разговоров с зарубежными лидерами, которые намерены поздравить российского президента с днем рождения.

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