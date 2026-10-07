Армия России ударила по вантовому мосту в Запорожье

Фото, видео: www.globallookpress.com/Zaporizhzhia bridge; 5-tv.ru

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Движение по переправе приостановлено.

Вооруженные силы России нанесли авиаудар по мосту, соединяющему левый берег Днепра с островом Хортица в Запорожье. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Результатом авиаудара стало существенное повреждение вантового моста, соединяющего левый берег Днепра с островом Хортица на территории города Запорожье», — говорится в сообщении ведомства.

Удар нанесли расчеты беспилотных летательных аппаратов отдельной бригады беспилотных систем «Варяг» совместно с экипажами Воздушно-космических сил России.

Операторы БПЛА корректировали авиаудары и вели объективный контроль применения авиабомб по мосту.

По данным Минобороны, переправа использовалась Вооруженными силами Украины для переброски личного состава и грузов.

После удара движение по мосту было приостановлено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные за сутки нанесли удары по цехам производства и местам хранения беспилотников, складам боеприпасов и военного имущества ВСУ. По данным Минобороны РФ, также были поражены пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 146 районах. В операции задействовали авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию.

Кроме того, подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции в Запорожской области. В ведомстве заявили, что в результате боев были уничтожены более 30 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 22 автомобиля и американская гаубица М777.

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