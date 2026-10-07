В Белгородской области в результате ракетного удара ВСУ погиб ребенок

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Еще четыре мирных жителя получили травмы.

Девочка 11 лет погибла, еще четыре мирных жителя пострадали в результате ракетного обстрела села Принцевка Валуйского округа Белгородской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона в канале в мессенджере МАКС.

Среди пострадавших — еще один ребенок. 11-летнюю девочку с закрытой травмой грудной клетки доставили в Валуйскую центральную районную больницу. После оказания помощи ее планируют перевести в детскую областную клиническую больницу.

Три взрослых жителя — женщины 72 и 47 лет и 60-летний мужчина — получили осколочные ранения ног, рук и плеча. Их госпитализировали в Валуйскую ЦРБ.

В результате обстрела, по данным оперштаба, повреждены два частных дома и легковой автомобиль.

Кроме того, в селе Казинка после детонации беспилотника повреждена машина, еще один БПЛА ударил по предприятию, повредив остекление. В селе Долгое беспилотник атаковал частный дом, в результате чего была повреждена кровля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки украинских беспилотников на Горловку в Донецкой Народной Республике был ранен мирный житель. По словам мэра города Ивана Приходько, пострадавший находился в Никитовском районе. После атаки в Горловке также ввели режим повышенной беспилотной опасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.