«Хочется кричать от бессилия»: в Петербурге ищут вандалов, которые портят машины

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Некоторые жители уверены, что так пытаются освободить парковочные места.

В Петербурге ищут вандалов, которые портят машины. У одних на кузове глубокие царапины, у других — разбитые стекла и следы от камней. Некоторые жители уверены, что так кто-то пытается освободить парковочные места. При этом даже записи с камер не всегда помогают добиться возбуждения дела. Во сколько обходится такой ущерб — подсчитала корреспондент «Известий» Татьяна Леонтьева.

Повреждения на машине петербурженка Алина Виардо обнаружила утром, когда собиралась выезжать на работу. Чтобы понять, кто мог так яростно исцарапать машину, запросила у управляющей компании видео с камер наблюдения. На кадрах отчетливо видно, как мимо иномарки очень близко проходит мужчина в светлом спортивном костюме. Девушка узнала в нем своего соседа.

— Как вы думаете, почему он это сделал?

— Не знаю, кроме как проблемы психического характера, не могу предположить.

— Или борьба за парковку?

— Или борьба за парковку.

Алина обратилась в полицию, но в возбуждении уголовного дела ей отказали из-за отсутствия события преступления.

«Хочется кричать от бессилия, потому что ты обычный человек, который не может получить помощь. Мне сейчас закрывать ремонт самостоятельно. Я мама-одиночка. Как будто бы просто ничего с этим больше не сделать», — сказала пострадавшая Алина Виардо.

Как оказалось, случай повреждения машин в этом дворе на набережной реки Каменки далеко не единственный. У Антона, например, испорчено зеркало на машине.

«Ну это явно специально сделано. Просто так такую царапину не получишь», — сказал пострадавший Антон.

«Несколько исцарапанных машин удалось найти и нам. Вот по заднему крылу этой иномарки неизвестный прошлись гвоздем, оставив внушительный след», — сказала корреспондент.

Местные жители предполагают, что так кто-то может освобождать парковочные места.

«Конечно, дефицит парковочных мест, и у народа закипает, кто во что горазд. На тему парковки я помню, что даже били лицо какому-то соседу нашему», — сказала жительница дома Наталья.

Предполагаемый вандал, повредивший машину Алины, свою иномарку оставляет на платной парковке. В соцсетях позиционирует себя как диджей и продюсер. Известно, что когда-то владел популярной в районе кофейней. Говорит, машины не царапал. И вообще не понимает, почему вдруг обвиняют его.

— У подъезда много припаркованных машин. Все паркуются друг на друге. Кто там что поцарапал, я не знаю.

— А вы не в курсе? К вам по этому поводу не обращались?

— Ко мне по этому поводу не обращались.

Войны за парковку часто переходят все границы, особенно там, где парковочных мест надо или нет вообще.

Калининский район Петербурга. Иномарку Владимира Хамзаева он обстрелял булыжниками и банками с соленьями.

— Здесь стекло до сих пор разбито. По швам дверь лопнувшая.

Владимир провел собственное расследование. И по камерам увидел, что его сосед за несколько минут до произошедшего поднимает булыжник с крыльца и заходит с ним в лифт. С этим видео владелец поврежденного авто обратился в полицию, но пока безрезультатно — якобы нет прямых доказательств.

На дверях парадной висит объявление с фотографией мужчины, который предположительно сбросил камень на BMW. Владелец поврежденного автомобиля ищет очевидцев происшествия.

По словам юристов, наказать автовандалов сложно. Даже в тех случаях, когда доказательства, казалось бы, очевидны.

«Здесь вам в том числе может помочь независимая экспертиза по той причине, что она позволит установить те повреждения, которые есть на автомобиле. Это эксплуатационные повреждения, то есть которые были получены в результате эксплуатации. Например, прилетел какой-то камень, произошел скол краски и так далее, или это последствия ДТП, или же это все-таки акт вандализма. Независимая экспертиза позволит ответить на этот вопрос, и, соответственно, на основании этого уже должно быть возбуждено дело, и необходимо будет правоохранительным органам заниматься поиском того, кто это, собственно, сделал», — сказал автоэксперт, руководитель экспертно-оценочной компании Евгений Ладушкин.

Алина Виардо подсчитывает убытки. Случай не страховой. Ремонт обойдется примерно в 100 тысяч рублей. Владимир же оценивает ущерб в полмиллиона. И он намерен добиться справедливости. Расследование по его делу продолжается.

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