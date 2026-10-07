Будущее фармацевтики: Нобелевскую премию по химии присудили за автокатализ в синтезе

Нобелевскую премию по химии присудили за автокатализ в синтезе

Фото: Reuters/Tom Little

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Лауреатами стали ученые из Франции и Японии.

Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2026 год стали ученые из Франции и Японии Анри Каган и Кэнсо Соаи. Об этом сообщила пресс-служба Нобелевского комитета.

«Нобелевская премия по химии 2026 года была присуждена Анри Б. Кагану и Кэнсо Соаи «за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметрическом органическом синтезе», — сообщили на сайте комитета.

В 1986 году Каган создал новый метод управления химическими реакциями, позволивший получать существенно больше одного из двух зеркальных вариантов молекулы, чем ранее считалось возможным. В дальнейшем Соаи продолжил эти исследования и в 1995 году описал первую химическую реакцию, которая могла приводить к преимущественному образованию одной формы.

«Химики стремились получать лишь один из этих зеркальных изомеров, поскольку при разработке молекул, взаимодействующих с живыми организмами (например, в фармацевтике), желаемым эффектом обладает только один из них», — поведала пресс-служба.

Нобелевская премия по физике за исследование в области астрофизики 6 октября была присуждена американскому ученому, профессору Висконсинского университета в Мэдисоне Фрэнсису Хальцену. Система, разработанная при его участии, применяет кубический километр льда Южного полюса как гигантский детектор, который позволяет регистрировать нейтрино (фундаментальные нейтральные частицы. — Прим. ред.), приходящие из космоса.

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