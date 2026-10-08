Самое дешевое средство: Катя Лель рассказала, чем лечит больное горло

Фото, видео: www.globallookpress.com/Arco Images/Larssen, Gitta; 5-tv.ru

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По словам певицы, спасительное народное средство всегда при ней.

От болезней горла заслуженная артистка РФ Катя Лель принимает гвоздику. Об этом она рассказала 5-tv.ru.

«Гвоздика. Цветки гвоздики, которые самые дешевые, продаются там, где специи», — поделилась певица.

По словам певицы, это спасительное народное средство всегда при ней — во всех сумочках и шкафчиках. Секрет гвоздики — в мощных антиоксидантных свойствах. Принимать его важно быстро — сразу, как только вы почувствовали недомогание.

Этим перечень излюбленных Лель народных методов лечения не ограничивается. Туда входит также мед с цветками ромашки, обладающий противовоспалительным эффектом. Для профилактики же Катя использует упражнения — например, массаж шеи над ключицами.

Еще один способ певицы оставаться здоровой — отказ от курения. Лель избегает любой формы этой вредной привычки, в особенности кальяна. Он считается особенно вредным, подчеркнул корреспондент, задавший артистке вопрос — за час курильщик кальяна получает удар по здоровью, эквивалентный нескольким сигаретам одновременно.

Также Катя Лель использовала водку для растирания больного горла. Только таким применением этого крепкого напитка она и ограничивается — по словам Лель, внутрь она водку никогда не употребляла. Ранее певица рассказала 5-tv.ru, что не умеет пить алкоголь, ограничиваясь, самое большее, одним бокалом.

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