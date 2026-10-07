Более 250 московских педагогов посетили специальный показ мюзикла «Плакса»

Фото: НМГ

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Встреча ко Дню учителя стала частью социального проекта о взрослении и помощи подросткам.

Более 250 педагогов московских школ и школ-интернатов стали гостями специального показа семейного мюзикла «Плакса». Спектакль прошел 6 октября в Московском театре мюзикла и был приурочен ко Дню учителя. Об этом сообщили создатели проекта.

На постановку пригласили учителей, директоров школ и педагогов, работающих с детьми с ментальными особенностями. Таким образом организаторы поблагодарили их за ежедневную поддержку школьников, помощь в преодолении трудностей и внимание к переживаниям детей.

История главной героини спектакля связана с проблемами взросления. Школьница Маша переезжает из Москвы в Новоморск, где ей предстоит освоиться в новой школе и наладить отношения со сверстниками. Вместе с друзьями она собирает музыкальную группу «Плакса». Через песни подростки рассказывают о своих чувствах, первой любви, дружбе и отношениях с близкими.

Показ вошел в программу социального проекта «Янеплакса», который появился вместе с сериалом «Плакса» и продолжился после выхода мюзикла. На платформе проекта дети, родители и учителя могут найти материалы о травле, детско-родительских отношениях, поведении в ситуации развода и других сложностях взросления. Там также представлены организации, оказывающие профессиональную поддержку.

Премьера мюзикла по мотивам сериала телеканала СТС и онлайн-кинотеатра Wink состоялась 10 сентября 2026 года, открыв 16-й сезон Московского театра мюзикла. Постановку создали Национальная Медиа Группа, СТС, Московский театр мюзикла и «Руки Вверх Интертеймент». Композитором и музыкальным продюсером выступил лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. Художественный руководитель театра — Михаил Швыдкой.

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