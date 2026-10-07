Армия России поразила места хранения беспилотников и склады ВСУ

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Атаке также подверглись пункты временной дислокации украинских формирований.

Российские военные за сутки нанесли удары по цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и военного имущества Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, поражение также получили пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 146 районах. В операции задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию.

«Нанесено поражение цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, складам боеприпасов и военного имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований», — говорится в сводке.

Кроме того, подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции. По данным Минобороны РФ, российские военные нанесли поражение формированиям двух механизированных и одной горно-штурмовой бригады ВСУ в районах Орехова, Кушугума, Каневского, Юльевки и Преображенки Запорожской области.

В результате, как утверждает ведомство, уничтожены более 30 боевиков ВСУ, боевая бронированная машина, 22 автомобиля и 155-мм гаубица М777 производства США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные нанесли удары по нескольким предприятиям на территории Украины. По данным Минобороны, в Кременчуге была поражена табачная фабрика «JTI Украина», где, как заявили в ведомстве, организовали выпуск боеприпасов для стрелкового оружия.

Также в городе удар пришелся по предприятию ПАО «АвтоКрАЗ», на территории которого, по информации министерства, производились и хранились специализированные шасси для пусковых установок крылатых ракет FP-5 «Фламинго».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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