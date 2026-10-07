Без второго шанса: Катя Лель рассказала, что не простит в отношениях

Фото, видео: legion-media/PhotoXPress.ru; 5-tv.ru

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Певица призналась, какой поступок мужчины станет для нее точкой невозврата.

Заслуженная артистка России Катя Лель никогда не простила бы предательство в отношениях. Об этом певица рассказала 5-tv.ru на премьере сетевого телеканала.

«Никогда бы не простила предательство», — заявила Лель.

По словам артистки, для нее существует и физическая, и духовная измена. А вот обычный взгляд на привлекательного человека она предательством не считает, хотя такое поведение ей неприятно.

В подобных ситуациях певица предпочитает сразу сказать о своих чувствах и обозначить границы.

При этом она уверена, что в отношениях все должно быть честно и взаимно. Если один партнер требует уважения к своим чувствам, он должен сам относиться к другому так же.

Манипуляции Лель тоже не признает. По словам певицы, она не станет держаться за мужчину любой ценой и предпочтет остаться одна, чем соглашаться на отношения, которые ей не подходят.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Катя Лель раскрыла свою необычную сторону. Певица призналась, что особенно увлекается магией в ее светлом и добром проявлении.

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