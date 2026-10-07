Захарова: предупреждение МИД об опасности в Киеве — однозначный сигнал
Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков
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Дипломат пояснила, что повторное обращение связано с ответными действиями России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предупреждение российского внешнеполитического ведомства для иностранных граждан и дипломатов об опасности пребывания в Киеве и рядом с военными объектами на Украине несет абсолютно однозначный сигнал. Об этом она сказала в эфире радио Sputnik.
«По-моему, там все предельно ясно. <…> Нахождение на территории Киева является очевидно небезопасным», — приводит ее слова радиостанция.
По словам дипломата, такое предупреждение делалось в том числе для того, чтобы не допустить дальнейших провокационных высказываний и переиначивания российской позиции. Она считает, что иностранцы должны просчитывать вероятные последствия и осознавать, откуда исходят угрозы со стороны Киева.
Критика Захаровой коснулась и представителей западных и эмигрантских СМИ: она обвинила их в искажении заявлений российских властей. По ее словам, трагические события они превращают в балаган, факты игнорируют, а происходящее подают в искаженном виде.
МИД РФ 3 октября вновь призвал иностранных граждан и сотрудников дипломатических представительств не находиться на Украине и не совершать туда поездок. Подобные рекомендации своим гражданам ранее выпускали власти ряда других государств. При этом иностранные посольства в Киеве продолжают функционировать.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что канцлер Германии Фридрих Мерц приехал в Киев так же, как убийцы возвращаются на место преступления, — так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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